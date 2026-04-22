Scicli, incidente pochi minuti fa in via Nino Bixio, nel tratto vicino all’incrocio con via Dante Alighieri e la provinciale per Sampieri. Una Peugeot grigia ha perso il controllo finendo contro un’auto parcheggiata, provocando il blocco immediato della circolazione.

L’impatto è stato violento: entrambi i veicoli hanno riportato danni evidenti e la Peugeot è rimasta ferma al centro della strada a causa probabilmente di un asse della ruota anteriore.

Scicli, via Nino Bixio: traffico subito in tilt

La situazione si è aggravata in pochi minuti. La strada è completamente bloccata: i mezzi coinvolti e i soccorsi non consentono il passaggio.

A peggiorare il quadro, un autobus di linea rimasto intrappolato dietro l’ambulanza del 118, intervenuta per assistere il conducente.

Sul posto i sanitari stanno verificando le condizioni delle persone coinvolte. Al momento non risultano feriti gravi.

Polizia Municipale al lavoro

È già operativo l’intervento della Polizia Municipale di Scicli per i rilievi e la gestione del traffico, completamente paralizzato.

Le operazioni di rimozione dei veicoli sono in corso e risultano complesse per via dello spazio ridotto della carreggiata.