Il cielo di aprile si prepara a ospitare lo sciame meteorico Liridi, uno dei fenomeni astronomici più antichi e affascinanti dell’anno. Il picco di visibilità per il 2026 è previsto per la serata di mercoledì 22 aprile, offrendo agli appassionati l’opportunità di osservare la pioggia di meteore sprigionata dal passaggio della Terra attraverso le polveri della cometa C/1861 G1 Thatcher.
A differenza delle più celebri Perseidi di agosto, le Liridi si distinguono per la produzione di meteore particolarmente brillanti, sebbene meno numerose. Questo sciame vanta una storia millenaria: le prime cronache documentate risalgono agli astronomi cinesi del 687 a.C., i quali descrissero l’evento come una tempesta di fiamme dove le stelle sembravano “cadere come pioggia”. La costanza del fenomeno nei secoli lo ha reso un punto di riferimento per l’archeoastronomia e per lo studio dell’evoluzione delle orbite cometarie.
Come osservare le stelle cadenti di aprile
L’origine prospettica delle scie luminose, definita radiante, è collocata nella costollazione della Lyra, vicino alla brillante stella Vega. Per godere appieno dello spettacolo, gli esperti consigliano di volgere lo sguardo verso l’alto nelle ore successive alla mezzanotte e poco prima dell’alba del 23 aprile. In questo intervallo, il radiante raggiunge la massima elevazione, facilitando l’avvistamento delle scie prodotte dai piccoli frammenti che si incendiano a contatto con l’atmosfera.
In condizioni di cielo terso e lontano dall’inquinamento luminoso dei centri urbani, la frequenza stimata è di circa 15-20 meteore all’ora. Nonostante la Luna possa influenzare la visibilità a seconda della sua fase, le Liridi sono note per le loro “palle di fuoco” occasionali, ovvero scie più persistenti e luminose della media che solcano il buio per diversi secondi, rendendo l’attesa gratificante anche per i meno esperti.
La scienza dietro lo sciame meteorico delle Liridi
Il meccanismo che genera questa pioggia di stelle è legato al moto di rivoluzione terrestre. Quando il nostro pianeta interseca l’orbita della cometa Thatcher, i detriti ghiacciati e polverosi lasciati dal corpo celeste entrano in rotta di collisione con la nostra atmosfera. L’attrito cinetico trasforma questi frammenti, spesso non più grandi di un granello di sabbia, in pura luce visibile da terra.
Quest’anno il momento di massima attività è previsto con precisione per le 19:40 GMT del 22 aprile. In Italia, questo si traduce in una finestra osservativa ottimale durante tutta la notte tra mercoledì e giovedì. Gli astrofili suggeriscono di non utilizzare telescopi o binocoli, poiché il campo visivo ristretto limiterebbe la possibilità di intercettare le traiettorie improvvise delle meteore; l’occhio nudo resta lo strumento migliore per catturare la vastità della volta celeste.
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