Momenti di paura a Modica, dove intorno alle 12 di oggi si è verificato un incidente Modica via Sacro Cuore che ha coinvolto una Fiat Panda e un pedone. Il bilancio è di due persone ferite, entrambe trasportate in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo per cause non ancora accertate. L’utilitaria, dopo aver investito una persona che si trovava lungo la carreggiata, ha proseguito la sua corsa terminando contro un muro perimetrale.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente in strada. Le condizioni dei due coinvolti hanno reso necessario il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Restano ancora da definire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire ogni fase dell’impatto.

L’area di via Sacro Cuore è rimasta temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, mentre la circolazione ha subito rallentamenti.