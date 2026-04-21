Sapere come pulire la friggitrice ad aria correttamente è essenziale per garantire la salubrità dei pasti e la longevità dell’apparecchio. Una manutenzione costante evita che i residui di grasso carbonizzato alterino il sapore dei cibi o compromettano il funzionamento della ventola interna. Le operazioni devono sempre iniziare in totale sicurezza, scollegando la spina e attendendo il completo raffreddamento dei componenti metallici prima di procedere con acqua e detergenti.

Il mercato delle friggitrici ad aria ha registrato in Italia una crescita esponenziale nell’ultimo triennio, con un incremento delle vendite superiore al 25% annuo. Questo successo è legato alla promessa di una cucina più sana, con una riduzione dell’uso di grassi fino all’80%. Tuttavia, l’accumulo di sporco invisibile nella camera di cottura rimane una delle principali cause di malfunzionamento tecnico, rendendo indispensabile l’adozione di protocolli di pulizia periodici per gestire elettrodomestici che raggiungono temperature operative fino a 200°C.

Passaggi per igienizzare cestello e resistenza

La pulizia ordinaria parte dalla rimozione del cestello e della griglia. Questi elementi possono essere immersi in acqua calda e sapone per piatti per ammorbidire le incrostazioni. Per non compromettere il rivestimento antiaderente, è fondamentale utilizzare una spugna morbida o una spazzola non metallica. Anche se alcuni modelli risultano compatibili con il lavaggio meccanico, il trattamento manuale prolunga la vita dei materiali.

L’operazione più delicata riguarda la parte superiore interna, dove risiede la serpentina. È possibile capovolgere l’elettrodomestico per raggiungere meglio i punti critici. Se la zona è «particolarmente sporca, si può capovolgere la friggitrice ad aria e togliere i residui di grasso e cibo aiutandosi con uno stecco» in legno e un panno imbevuto di sgrassatore. Risulta altrettanto efficace l’uso di una spazzola per stoviglie con setole morbide per strofinare delicatamente la resistenza, avendo cura di eliminare ogni traccia di detersivo con un panno pulito.

Metodi naturali per lo sporco ostinato

Quando il grasso risulta difficile da rimuovere, si può ricorrere a un metodo di pulizia profonda che sfrutta lo stesso calore dell’apparecchio. Versando nel cestello due cucchiai di bicarbonato o un bicchiere di aceto con due bicchieri d’acqua, si aziona la macchina a 200°C per circa 15 minuti. Questo vapore sgrassante scioglie le incrostazioni che si depositano sul fondo, rendendo il risciacquo finale immediato e senza sforzi eccessivi.

Per prevenire futuri accumuli, l’uso di carta forno bucherellata o fogli di alluminio sul fondo della camera può semplificare drasticamente la gestione quotidiana. In caso di cottura di alimenti grassi come il pollo, che generano numerosi schizzi, è bene pulire le pareti interne con un panno in microfibra umido dopo ogni utilizzo. Ricordiamo che un elettrodomestico pulito non solo consuma meno energia, ma garantisce che non restino «residui di detersivo che possano intaccare il cibo» durante le successive preparazioni.