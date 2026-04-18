Noto si prepara a vivere la settimana più intensa dell’anno con la 47^ edizione dell’Infiorata, un evento che trasformerà il cuore della città barocca in un mosaico di petali e creatività. Dal 15 al 19 maggio, la celebre via Nicolaci ospiterà sedici bozzetti ispirati alla Cultura Pop, un tema che celebra icone globali attraverso l’arte effimera dei maestri infioratori netini. La manifestazione, presentata ufficialmente in Sala Gagliardi, vedrà come madrina l’attrice Margareth Madè, legata al territorio anche per la sua attività imprenditoriale agricola.
L’amministrazione comunale ha confermato la formula dei cinque giorni, puntando su un calendario ricco di appuntamenti musicali e istituzionali. Il sindaco Corrado Figura ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento: “Un messaggio attraverso cui vogliamo valorizzare ancora di più l’arte e la cultura nella nostra città, rendendola ancor di più un punto di riferimento di primissimo livello. Continuiamo con un’Infiorata che dura 5 giorni, una scelta che ci sta ripagando”.
Il programma dell’Infiorata di Noto tra musica e tradizione
Il weekend del 16 e 17 maggio rappresenterà il momento clou delle celebrazioni. Sabato sera la Banda Musicale della Guardia di Finanza si esibirà in piazza Municipio, mentre domenica il centro storico tornerà ai fasti del Settecento con la sfilata del Corteo Barocco. Le opere floreali, che spaziano dai volti di Raffaella Carrà e Andy Warhol fino a quello di Freddie Mercury, rimarranno visibili fino a martedì 19 maggio.
L’accesso all’area espositiva prevede un ticket di 5 euro per i visitatori non residenti. Oltre al fulcro artistico di via Nicolaci, la città di Noto coinvolgerà anche le nuove generazioni con l’iniziativa Scuoleinfiore. Questo appuntamento, previsto dall’8 al 10 maggio in via Rocco Pirri, vedrà i giovani artisti impegnati in bozzetti dedicati a Carlo Collodi, garantendo la continuità di una tradizione centenaria che rende unico il Sudest siciliano.
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