Momenti di paura questa mattina nel centro storico per un improvviso malore a Modica che ha colpito una giovane madre in Piazza Matteotti. La donna stava percorrendo Corso Umberto con la figlia piccola nel passeggino quando è caduta al suolo a causa di una violenta crisi epilettica. L’intervento immediato dei passanti ha evitato il peggio, mettendo in sicurezza la bambina prima che il passeggino potesse ribaltarsi o finire nel flusso veicolare della carreggiata.

La catena dei soccorsi e la messa in sicurezza della minore

Mentre alcuni cittadini prestavano le prime cure alla donna in attesa del 118, una passante si è occupata della bambina, riuscendo a tranquillizzarla durante i momenti più concitati dell’emergenza. La solidarietà dei presenti si è rivelata fondamentale per identificare la vittima del malore e tentare di risalire ai contatti dei familiari. La madre è stata poi trasferita d’urgenza dai sanitari presso l’ospedale Maggiore di Modica per ricevere le cure necessarie e stabilizzare il quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno assunto il coordinamento delle operazioni e la tutela della minore. I militari dell’Arma hanno gestito il passaggio di consegne dai cittadini che avevano protetto la piccola fino al loro arrivo. Attualmente, la bambina è in buone condizioni di salute e si trova sotto la costante vigilanza degli uomini dell’Arma, in attesa di essere riaffidata ai parenti più stretti.

Indagini dei Carabinieri per il rintraccio dei familiari

Gli uomini dell’Arma sono attualmente impegnati nelle attività di rintraccio dei parenti della signora, affinché la piccola possa rientrare nel calore familiare nel più breve tempo possibile. Le condizioni della madre restano sotto osservazione dei medici del nosocomio modicano, ma non risulterebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’evento ha mostrato l’efficienza della risposta civica in una situazione di estrema fragilità, garantendo che il malore a Modica non si trasformasse in una tragedia per la minore.

L’episodio ha acceso i riflettori sull’importanza della solidarietà urbana in contesti di emergenza improvvisa. I Carabinieri di Modica continueranno a vigilare sulla piccola fino alla conclusione delle procedure di affido parentale. La comunità locale ha risposto con grande senso civico, permettendo ai soccorsi di operare con la necessaria celerità e precisione.