L’Italia si appresta a vivere una decisa svolta meteo dopo una prima metà di aprile caratterizzata da un caldo fuori stagione. I centri di calcolo internazionali, in particolare l’europeo ECMWF e l’americano GFS, concordano sul cedimento dell’alta pressione a favore di correnti più fresche di origine settentrionale. Questo cambiamento radicale riporterà le colonnine di mercurio su valori tipicamente primaverili o addirittura inferiori alla norma, interrompendo bruscamente la fase mite che ha interessato la penisola nelle scorse settimane.

Analizzando i dati storici degli ultimi vent’anni, la variabilità di aprile non è un fenomeno insolito, ma l’intensità delle anomalie termiche positive registrate nella prima decade del mese ha raggiunto livelli preoccupanti. Nel 2024, ad esempio, si sono verificati sbalzi termici simili che hanno causato ingenti danni al comparto agricolo italiano, con perdite stimate intorno al 15% per le colture di fruttiferi già in fiore. Il repentino passaggio dai 30°C ai 15°C rappresenta un rischio concreto per la biodiversità e la stabilità dei raccolti, costringendo gli operatori del settore a monitorare costantemente le allerte meteorologiche per prevenire le conseguenze delle gelate tardive.

Il crollo delle temperature e l’allineamento dei modelli

La stabilità atmosferica che ha garantito cieli sereni e punte di calore quasi estivo è ormai al capolinea. Il meteorologo Daniele Ingemi di Meteored Italia evidenzia come l’anticiclone stia lasciando spazio a una perturbazione strutturata. Il cuore della variazione risiede nell’interazione tra diverse masse d’aria: “Il blocco anticiclonico sul Nord Europa continua a convogliare aria più fredda verso il Mediterraneo”. Questo scenario, inizialmente ipotizzato solo dai modelli europei, ha trovato ora conferma anche nelle elaborazioni americane, rendendo la previsione estremamente attendibile.

Il calo termico sarà avvertito con particolare intensità nelle regioni settentrionali. Qui le temperature massime potrebbero faticare a superare i +15/+18°C, segnando un divario netto rispetto ai picchi recenti. Oltre al freddo, il settentrione dovrà fare i conti con fenomeni di instabilità marcata, inclusi temporali e grandinate, causati dallo scontro tra l’aria calda preesistente e il fronte freddo in ingresso. Al Centro-Sud la diminuzione sarà più graduale ma comunque significativa, specialmente lungo i versanti adriatici e ionici.

Instabilità e piogge: quanto durerà il fresco

La configurazione meteorologica attuale suggerisce che questa fase di instabilità non sarà un evento isolato di breve durata. Le proiezioni indicano che il regime di temperature inferiori alla media potrebbe consolidarsi e prolungarsi almeno fino alla fine del mese di aprile. Questo ritorno a condizioni più fresche segna la fine definitiva del cosiddetto “rossore termico”, ovvero quella persistenza di valori anomali che ha portato Sardegna e Sicilia a sfiorare i 30°C nei giorni scorsi.

L’allineamento tra i modelli ECMWF e GFS riduce i margini di incertezza tipici delle previsioni a medio termine. La coerenza del segnale termico indica che l’Italia si prepara a una chiusura di aprile all’insegna della pioggia e della frescura, con valori che si posizioneranno localmente anche di 2-3°C sotto la media. Gli esperti invitano alla prudenza, specialmente nelle aree montane e pedemontane, dove i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare più violenti a causa dei forti contrasti termici previsti.