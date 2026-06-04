Chi riceve una prestazione dell’INPS a giugno 2026 deve prestare attenzione non soltanto alle date di accredito, ma anche agli importi effettivamente erogati. Pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e altri sostegni possono infatti subire variazioni legate a ricalcoli, aggiornamenti dell’ISEE, controlli amministrativi o modifiche della situazione personale.
La verifica preventiva della propria posizione consente di individuare eventuali anomalie e accelerare la soluzione di problemi che potrebbero incidere sui tempi di pagamento.
Il Fascicolo previdenziale resta il punto di riferimento
L’area riservata del portale INPS rappresenta il principale strumento di controllo per cittadini e beneficiari.
Attraverso l’accesso con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi è possibile verificare lo stato delle domande presentate, controllare i pagamenti disposti dall’istituto e consultare i dettagli relativi alle singole prestazioni.
Nel Fascicolo previdenziale sono disponibili anche i cedolini delle pensioni, con l’indicazione delle trattenute fiscali, dei conguagli, degli eventuali recuperi e delle somme aggiuntive riconosciute.
Per chi percepisce NASpI o DIS-COLL, la sezione dedicata ai pagamenti permette di monitorare lo stato delle lavorazioni e verificare eventuali sospensioni della pratica.
Attenzione a ISEE e dati bancari aggiornati
Una delle cause più frequenti di riduzione degli importi riguarda la mancata presentazione o l’aggiornamento tardivo dell’ISEE.
Per prestazioni come Assegno Unico, Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro, la situazione economica del nucleo familiare incide direttamente sul calcolo dell’importo spettante.
Anche errori nei dati bancari possono rallentare gli accrediti. Un IBAN errato, non intestato correttamente o non aggiornato dopo la chiusura di un conto corrente può determinare blocchi o ritardi nei pagamenti.
Gli utenti sono quindi invitati a controllare periodicamente le informazioni presenti nei servizi online dell’istituto.
Cosa fare in caso di importi anomali
Se l’importo ricevuto risulta inferiore alle attese, il primo passaggio consiste nel verificare il dettaglio della prestazione.
Per i pensionati è utile consultare il cedolino per individuare eventuali trattenute fiscali o recuperi di somme precedentemente erogate.
Nel caso dell’Assegno Unico, occorre verificare la presenza di una DSU valida e aggiornata. Differenze nell’importo possono dipendere dal mancato aggiornamento dell’indicatore ISEE o da modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare.
Per le misure di inclusione sociale è importante controllare che risultino correttamente completati gli adempimenti richiesti e che non siano presenti segnalazioni amministrative ancora da definire.
Come richiedere assistenza all’INPS
Quando il problema non può essere risolto autonomamente attraverso i servizi online, l’utente può rivolgersi direttamente all’INPS o a un patronato.
È consigliabile conservare ricevute, protocolli e schermate delle operazioni effettuate, documentazione che può risultare utile durante l’istruttoria.
Tra gli strumenti disponibili figura anche il servizio telematico “Inps Risponde”, utilizzato per inviare richieste di chiarimento e segnalazioni corredate dalla documentazione necessaria.
Per molte prestazioni, una verifica tempestiva consente di evitare ritardi negli accrediti successivi e di correggere eventuali errori prima della chiusura delle lavorazioni mensili.
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