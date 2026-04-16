La catena di supermercati Lidl ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di salmone affumicato a marchio Deluxe per una sospetta contaminazione microbiologica. Il provvedimento, diffuso attraverso i canali ufficiali del Ministero della Salute, riguarda il possibile rischio Listeria all’interno delle confezioni distribuite sul territorio nazionale. La decisione è stata presa a seguito dei controlli di routine che hanno evidenziato criticità nel profilo di sicurezza del prodotto ittico.

Il sistema di allerta alimentare italiano è tra i più rigorosi in Europa, con una media di circa 300 richiami l’anno gestiti dal portale del Ministero. Nel settore ittico, il salmone affumicato rappresenta una delle categorie più monitorate proprio per la sua natura di alimento “ready-to-eat”, ovvero pronto al consumo senza previa cottura. I dati del Rapporto EFSA indicano che la listeriosi, sebbene rara rispetto alla salmonellosi, presenta un tasso di ospedalizzazione vicino al 97%, rendendo i controlli preventivi essenziali per la salvaguardia della salute pubblica.

Rischio Listeria nel salmone Lidl: i dettagli tecnici

Il prodotto interessato dal ritiro è il Salmone affumicato norvegese con pistacchio, venduto in buste preconfezionate da 100 grammi. La lavorazione e il confezionamento sono stati eseguiti dalla ditta Compagnia del mare Srl, che opera nello stabilimento situato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le autorità sanitarie hanno identificato con precisione il lotto LC22606501, che riporta come data di scadenza il 21 aprile 2026.

La contaminazione da Listeria monocytogenes rappresenta una sfida complessa a causa della natura ubiquitaria del batterio, capace di resistere nel suolo e nell’acqua. A differenza della maggior parte dei patogeni, questo microrganismo continua a moltiplicarsi anche a temperature di refrigerazione comprese tra 0°C e 4°C. Tale caratteristica rende gli alimenti conservati in frigorifero, come il pesce affumicato, veicoli potenzialmente pericolosi qualora le procedure di sanificazione industriale non risultino impeccabili.

Allerta alimentare e sicurezza del consumatore

L’infezione può causare sintomi lievi come febbre, nausea e diarrea, ma può evolvere in forme gravi quali meningiti o sepsi. I soggetti maggiormente esposti al pericolo sono le donne in gravidanza, per le quali sussiste il rischio di aborto spontaneo, i neonati, gli anziani e le persone con un sistema immunitario indebolito. Per tale ragione, il Ministero della Salute ha pubblicato un’avvertenza tassativa sul portale dedicato alla sicurezza: “Se sei in possesso di questo prodotto, consegnare al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto”.

La rapidità della segnalazione da parte di Lidl Italia srl e il successivo recepimento delle autorità competenti sottolineano l’efficacia dei protocolli di autocontrollo previsti dai Regolamenti Europei. Gli esperti consigliano ai consumatori di verificare immediatamente le scorte domestiche, prestando attenzione al codice del lotto stampato sul retro della busta. La restituzione dell’articolo dà diritto al rimborso totale, una procedura necessaria per eliminare definitivamente il rischio di ingestione del prodotto contaminato entro la scadenza del 21 aprile 2026.