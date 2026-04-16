Il settore della bellezza si prepara a una rivoluzione normativa con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2026/78, che impone nuovi limiti per sostanze potenzialmente nocive nei cosmetici. Dal 1° maggio 2026, tre ingredienti specifici — l’argento, l’Hexyl Salicylate e il bifenil-2-olo — subiranno restrizioni drastiche per tutelare la salute pubblica. La normativa mira a eliminare o ridurre drasticamente la presenza di composti classificati come CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione), colpendo prodotti di uso comune come profumi, smalti e detergenti.

L’industria cosmetica europea, che genera un volume d’affari superiore agli 80 miliardi di euro, affronta ciclicamente aggiornamenti di questo tipo per allinearsi alle scoperte del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS). Negli ultimi dieci anni, l’Unione Europea ha vietato oltre 1.600 sostanze chimiche nei prodotti di bellezza, rendendo il mercato comunitario il più sicuro al mondo. Questa nuova stretta legislativa risponde alla necessità di monitorare l’effetto accumulo di ingredienti che, seppur presenti in micro-quantità, vengono applicati quotidianamente sulla pelle di milioni di cittadini, neonati compresi.

Nuovi limiti UE: addio all’argento in smalti e gel

Una delle novità più rilevanti riguarda l’uso dell’argento (CI 77820), storicamente impiegato per donare riflessi metallizzati e brillanti. Sebbene i glitter realizzati in mica o materiali sintetici rimangano legali, l’argento massiccio viene ora estromesso da diverse categorie merceologiche. In particolare, smalti, gel per unghie e spray che contengono questo pigmento non saranno più conformi. Per la polvere d’argento è consentito l’uso solo in ombretti e prodotti labbra entro il limite dello 0,2%, mentre nei dentifrici la soglia massima scende allo 0,05%.

Anche il settore delle fragranze subisce una revisione importante. L’Hexyl Salicylate, componente floreale presente in molti profumi e creme corpo, è stato classificato come tossico per la riproduzione di categoria 2. Il regolamento stabilisce limiti differenziati: le fragranze idroalcoliche potranno contenerne fino al 2%, i prodotti da risciacquo come lo shampoo fino allo 0,5%, mentre nei prodotti per l’infanzia sotto i tre anni l’uso è quasi totalmente vietato. Per i consumatori abituali, questo comporterà una riformulazione “invisibile” che non dovrebbe alterare l’esperienza d’uso, ma garantirà una maggiore sicurezza.

Cosa devono sapere consumatori e professionisti del beauty

L’ultima sostanza coinvolta è l’o-Phenylphenol, un conservante antibatterico che non potrà più essere inserito in prodotti spray, aerosol o per l’igiene del cavo orale come i collutori. Dal maggio 2026, i prodotti che non rispettano questi parametri non potranno più essere commercializzati né utilizzati nei centri estetici o dai parrucchieri. Professionisti e rivenditori dovranno quindi gestire con anticipo le scorte di magazzino, poiché la legge non specifica protocolli obbligatori per lo smaltimento o la resa dei flaconi fuori norma.

Per il cittadino, la difesa migliore resta la lettura attenta dell’etichetta INCI. Se termini come Silver o Hexyl Salicylate compaiono in cima alla lista degli ingredienti di un prodotto acquistato dopo la data limite, è probabile che la formulazione superi i nuovi standard di sicurezza. Sebbene il consumatore non possa verificare la percentuale esatta di ogni componente, il divieto totale dell’argento in smalti e spray corpo rende l’individuazione di prodotti non conformi molto più immediata rispetto al passato.

Cosa cambia per professionisti e rivenditori

Per il mondo del retail e per i professionisti della bellezza, come estetisti e parrucchieri, la sfida è logistica. Non essendo state specificate nel regolamento le modalità di smaltimento o reso, la gestione dei prodotti non conformi dovrà essere concordata tempestivamente con i singoli fornitori. È essenziale avviare un inventario immediato delle scorte per evitare sanzioni o l’utilizzo di sostanze non più ammesse nei trattamenti in cabina.

La “lista nera” in etichetta: cosa cercare

Per capire se un prodotto è a norma dal 1° maggio 2026, bisogna prestare attenzione a queste specifiche voci: