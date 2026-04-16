Il Comune di Scicli ha pubblicato l’avviso per l’erogazione di un contributo annuo di 3.000 euro destinato ad agevolare l’accesso alle abitazioni in affitto. L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento Regionale della Famiglia con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, mira a sostenere le famiglie siciliane che faticano a sostenere il peso dei canoni di locazione sul mercato privato. La misura prevede inoltre un incentivo per le famiglie numerose: l’importo base viene incrementato di 200 euro per ogni figlio successivo al primo.

Requisiti di accesso e criteri di esclusione

Il beneficio è riservato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con una residenza nel territorio della Regione Siciliana documentata da almeno due anni. Sul fronte economico, il limite massimo dell’ISEE 2024 è fissato a 10.000 euro. Possono presentare istanza i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, a patto che non siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto su altri immobili.

Il bando stabilisce criteri precisi riguardo alla tipologia di alloggio. “Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari con contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, così come le abitazioni di lusso accatastate nelle categorie A1, A8 e A9. Il contratto deve essere regolarmente registrato, in regola con l’imposta di registro (salvo opzione per la cedolare secca) e deve corrispondere alla residenza anagrafica principale del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare.

Come presentare la domanda e documenti necessari

Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto 2026 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Scicli. La domanda va redatta utilizzando lo specifico schema “Allegato B” sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’automatica esclusione dal beneficio regionale.

Alla domanda è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità valido, l’attestazione ISEE basata sui redditi 2024 e la copia del contratto di locazione. Per i cittadini extracomunitari è obbligatorio inserire la copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Gli uffici comunali verificheranno la regolarità dei pagamenti fiscali relativi all’affitto per confermare l’ammissibilità al contributo, che verrà erogato fino a esaurimento dello stanziamento regionale disponibile.