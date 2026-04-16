Giovanni Moscato è il nuovo commissario straordinario dello IACP Ragusa. L’insediamento ufficiale, previsto per lunedì, darà il via a una fase di gestione tecnica necessaria per l’ente in attesa della futura costituzione del Consiglio d’Amministrazione.

Moscato succede a Paolo Santoro, che ha guidato l’istituto nella fase precedente. Il passaggio di consegne segna l’inizio di una programmazione volta a potenziare il patrimonio immobiliare pubblico della provincia iblea. La nomina si inserisce in un quadro di rinnovamento gestionale degli enti regionali siciliani, focalizzato sull’efficienza amministrativa e sulla tutela delle fasce sociali più deboli.

Le priorità della gestione di Giovanni Moscato

Il nuovo commissario ha già delineato le linee guida della sua attività, mettendo al centro la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare sensibilmente la qualità della vita degli assegnatari, garantendo standard abitativi dignitosi e sicuri. Per fare ciò, risulterà fondamentale la capacità dell’ente di intercettare finanziamenti europei e regionali destinati all’edilizia residenziale pubblica.

“Opererò in piena sinergia e spirito di servizio con tutte le istituzioni del territorio a tutela del diritto alla casa”, ha dichiarato Moscato in merito al suo nuovo incarico presso lo IACP Ragusa. “La prima fase operativa dopo l’insediamento sarà’ quella dedicata ai sopralluoghi per la verifica degli immobili dello IACP e per incontrare gli assegnatari e ascoltare le loro richieste e proposte”.

Sinergia con i sindaci per lo sviluppo del territorio

La strategia di Moscato prevede un coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali della provincia. I sindaci del ragusano saranno i primi interlocutori per mappare le criticità più urgenti nei vari distretti abitativi. Questo approccio mira a creare una rete istituzionale solida per affrontare non solo la carenza di alloggi, ma anche le problematiche sociali connesse alla gestione degli immobili pubblici.

“In maniera analoga incontrerò i sindaci per avviare sinergie costruttive: occorre tutelare i cittadini e ascoltare le esigenze del territorio”, ha aggiunto il commissario. Moscato ha inoltre rivolto un ringraziamento al predecessore Paolo Santoro “per il grande lavoro svolto e per la condivisione del suo operato volta al bene dell’Istituto”, confermando la volontà di proseguire nel solco dei risultati già ottenuti per garantire la continuità amministrativa dell’ente.