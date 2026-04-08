La Virtus Academy Ragusa si prepara a vivere una delle notti più importanti della stagione sul parquet di casa. Giovedì sera, alle ore 20:00, il PalaPadua ospiterà gara-2 del primo turno playoff del campionato di DR1 (ex Serie D) tra i padroni di casa e l’Acireale. I ragusani scenderanno in campo con il vantaggio psicologico e tecnico del successo ottenuto nella prima sfida, vinta in trasferta con il punteggio di 70-71, e puntano a chiudere definitivamente la pratica per evitare lo spareggio della bella.

Il cammino della Virtus Academy è stato caratterizzato da una crescita costante. Entrati nella griglia post-season con il settimo posto, i ragazzi guidati da Turi Scrofani hanno ribaltato il pronostico della vigilia grazie a una prestazione corale di alto profilo. La vittoria di misura ad Acireale ha messo in luce la capacità del gruppo di gestire i momenti di massima pressione, trasformando una situazione di svantaggio in una rimonta decisiva proprio nei minuti conclusivi del match.

Il commento di coach Scrofani e la sfida al PalaPadua

L’allenatore della Virtus Academy non ha nascosto la soddisfazione per l’approccio dei suoi atleti, sottolineando la maturità dimostrata nonostante l’età media della squadra. “Gara-1 è stata un’impresa, non soltanto per il risultato che ci ha visti vincitori – sottolinea coach Scrofani – ma anche perché i ragazzi sono riusciti a restare bene in campo per tutti i 40 minuti, dimostrando un’ottima tenuta sia fisica che mentale”.

L’analisi del coach si sofferma in particolare sulla freddezza mostrata nel finale di gara: “Negli ultimi cinque minuti hanno saputo gestire una situazione importante, rimontando dal -9, restando concentrati azione dopo azione, difendendo molto bene e trovando soluzioni in attacco anche in ritmo. Per una squadra così giovane non è affatto scontato”. Ora, l’obiettivo è bissare il successo per staccare il pass che varrebbe la terza semifinale consecutiva per il club ibleo. “Metteremo in campo tutte le nostre energie per provare a conquistare la terza semifinale consecutiva, che sarebbe un traguardo importante per tutti”, conclude Scrofani.

Basket ibleo e DR1: il peso dei playoff

Il campionato di Divisione Regionale 1 rappresenta un tassello fondamentale per la piramide cestistica siciliana, fungendo da serbatoio di talenti per le categorie superiori. La provincia di Ragusa vanta storicamente una delle tradizioni più solide della regione, con il PalaPadua che da decenni è considerato un tempio della palla a spicchi locale. Partecipare stabilmente alle fasi finali dei playoff non è solo un risultato sportivo, ma un indicatore della salute dei settori giovanili del territorio, capaci di competere con piazze storiche come Acireale.

In palio non c’è solo il prestigio, ma la possibilità di proseguire un percorso di crescita che potrebbe riportare il brand Virtus a lottare per la promozione in Serie C