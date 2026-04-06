L’Azienda Sanitaria Provinciale rilancia la prevenzione itinerante: da martedì 7 aprile riparte la campagna Salute a Bordo dell’ASP di Ragusa. L’iniziativa attraverserà i dodici comuni della provincia per offrire screening gratuiti e informazioni salvavita direttamente nelle piazze. Grazie a un motorhome attrezzato, i cittadini potranno accedere facilmente ai programmi di diagnosi precoce senza doversi recare nelle strutture ospedaliere fisse.
Il calendario delle prime tappe nei comuni montani
Il tour provinciale inizierà da Monterosso Almo, in piazza San Giovanni, dove il mezzo stazionerà dal 7 all’11 aprile. Gli operatori saranno disponibili dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Successivamente, la campagna Salute a Bordo dell’ASP farà tappa a Giarratana, dal 13 al 19 aprile, per poi spostarsi a Chiaramonte Gulfi dal 20 al 26 aprile. Questo cronoprogramma garantisce una copertura capillare delle zone montane prima di proseguire nel resto del territorio.
I servizi offerti: mammografie e screening colon-retto
A bordo dell’unità mobile, il personale specializzato eseguirà esami mammografici per la prevenzione del tumore al seno. Inoltre, gli utenti potranno ritirare le provette per il test del sangue occulto nelle feci, fondamentale per lo screening del tumore del colon-retto.
“La campagna – dice il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Smecca -, che ha già riscontrato un ottimo successo lo scorso dicembre, punta a promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzando la popolazione sull’importanza di aderire ai controlli periodici, fondamentali per una diagnosi precoce e per l’efficacia degli interventi di cura”.
Sanità di prossimità per i cittadini ragusani
L’obiettivo dell’iniziativa è abbattere le barriere logistiche che spesso allontanano l’utenza dai controlli periodici.
“Portare i servizi di screening più vicino ai cittadini – aggiunge il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – significa rafforzare concretamente la cultura della prevenzione e renderla più accessibile. ‘Salute a Bordo’ conferma la volontà dell’Azienda di investire in una sanità di prossimità”.
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