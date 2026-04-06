Le previsioni meteo Pasquetta Sicilia annunciano una giornata memorabile per le tradizionali gite fuori porta di oggi, lunedì 6 aprile. Grazie alla rapida espansione dell’anticiclone delle Azzorre, l’intera isola gode di una stabilità atmosferica assoluta. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Sud nei giorni scorsi, il clima vira bruscamente verso l’estate. Gli esperti prevedono una fase calda che ci accompagnerà per gran parte della settimana, segnando valori ben oltre la media stagionale.
Cielo sereno e temperature in aumento costante
In mattinata il cielo si presenta per lo più sereno su tutte le province siciliane, con la presenza di pochissime nubi sparse. Questa situazione rimarrà invariata per tutto il pomeriggio e la serata, garantendo condizioni ideali per chi ha scelto di trascorrere la giornata all’aperto. Le temperature sono in ulteriore aumento, con punte che supereranno agevolmente i +24/25°C in diverse località dell’entroterra e lungo le coste.
Caldo record e tendenza fino a martedì 7 aprile
Il vero exploit termico avverrà tra oggi e domani. L’alta pressione delle Azzorre riceverà infatti contributi subtropicali a partire da martedì 7 aprile, spingendo la colonnina di mercurio verso picchi di ben 28°C. Tuttavia, nonostante questo anticipo d’estate, i meteorologi intravedono già possibili nuovi cambiamenti per il prossimo fine settimana. Per quanto riguarda la giornata odierna, i venti soffieranno deboli occidentali sul Tirreno e deboli settentrionali altrove, rendendo i mari generalmente poco mossi o mossi.
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