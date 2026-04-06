Favorire il ricambio generazionale e semplificare l’accesso al credito per le imprese dell’Isola: è questo l’obiettivo del nuovo ciclo di workshop sulla misura Generazione Terra. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Sicilia in collaborazione con CoopCredit, si rivolge a giovani under 41 e donne imprenditrici. Attraverso tre tappe itineranti ad Agrigento (8 aprile), Catania (9 aprile) e Ispica (16 aprile), esperti del settore illustreranno le opportunità finanziarie messe a disposizione da ISMEA per l’anno 2026.

Gli strumenti finanziari: Generazione Terra e Garanzia Diretta

Al centro dei seminari figurano due pilastri per lo sviluppo rurale. Il primo è il bando “Generazione Terra 2026”, che stanzia ben 120 milioni di euro per l’acquisto di terreni agricoli. Il secondo strumento è la Garanzia Diretta ISMEA, che facilita l’ottenimento di prestiti bancari per investimenti in innovazione. CoopCredit, in qualità di mediatore specializzato, fornirà assistenza tecnica per trasformare le idee in progetti bancabili. Tutti gli incontri vedranno la partecipazione di Sandro Gambuzza, Vice Presidente Nazionale di Confagricoltura.

Il valore strategico per le filiere siciliane

La sinergia tra associazioni di categoria e mediatori creditizi punta ad abbattere le barriere burocratiche. Rosario Marchese Ragona, Presidente di Confagricoltura Sicilia, sottolinea l’importanza del progetto:

“Il ricambio generazionale non è solo una necessità demografica, ma l’unica via per immettere innovazione e digitalizzazione nelle nostre aziende. Con questo ciclo di appuntamenti vogliamo dare risposte concrete agli imprenditori siciliani che troppo spesso si scontrano con la burocrazia e con le difficoltà di accesso alle risorse”.

Sulla stessa linea il dott. Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit S.c.p.A., che evidenzia il ruolo della consulenza: “Il nostro ruolo è quello di essere un interlocutore solido tra le esigenze delle imprese agricole e un sistema creditizio spesso complesso da navigare. La nostra missione è trasformare le opportunità dei bandi ISMEA in progetti cantierabili, fornendo quella consulenza specializzata che fa la differenza tra un’idea e un’impresa di successo”.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni regionali, è possibile consultare il sito dell’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana o monitorare i bandi attivi su ISMEA