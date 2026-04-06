La comunità iblea si stringe attorno alla famiglia di Veronica Castagnoli a Ragusa, scomparsa prematuramente a soli 37 anni. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera città, scatenando un’immediata ondata di dolore e incredulità. Veronica lascia il compagno, la madre e due figlie piccole. Numerosi cittadini stanno inviando messaggi di cordoglio per testimoniare vicinanza in questo momento di estrema fragilità.

La scomparsa di una donna così giovane ha colpito anche chi non la conosceva personalmente. Molti sono rimasti toccati dalla delicatezza di una vicenda che priva due bambine della loro madre. La solidarietà dei ragusani si sta manifestando con forza, confermando quanto la città sappia farsi prossima nelle tragedie più dure. Amici e conoscenti ricordano Veronica con messaggi carichi di commozione, descrivendola come una presenza importante per chiunque l’abbia incontrata sul proprio cammino.

Le esequie rappresenteranno il momento del commiato collettivo per dare l’ultimo addio alla trentasettenne. I funerali di Veronica Castagnoli a Ragusa si terranno domani, martedì 7 aprile, alle ore 10:00, presso la chiesa di San Pio X. In quell’occasione, la parrocchia accoglierà parenti e amici per una cerimonia che si preannuncia particolarmente partecipata