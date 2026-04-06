Un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia a causa di un incidente nel pomeriggio di Pasqua. Un uomo di 73 anni è ora ricoverato in condizioni gravissime dopo una caduta apparentemente banale mentre giocava con il suo cane. L’episodio, come scrive Brescia Today, è avvenuto a Edolo intorno alle ore 16:00, quando l’anziano avrebbe perso l’equilibrio nel tentativo di recuperare una pallina da lanciare al suo animale. Nel cadere, l’uomo ha battuto con estrema violenza la testa sull’asfalto, perdendo immediatamente i sensi davanti ai familiari.

Il dramma si è consumato nel cortile dell’abitazione, precisamente nel vialetto che conduce ai garage. In quel punto la pendenza è molto ripida, un fattore che potrebbe aver influito in modo decisivo sulla dinamica dell’incidente nel pomeriggio di Pasqua. I parenti, presenti al momento del fatto, hanno subito allertato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale operativa ha compreso immediatamente la criticità della situazione, inviando i soccorsi con la massima urgenza in codice rosso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari dell’automedica e un’ambulanza dei volontari de “L’Arnica” di Berzo Demo. Data la gravità del trauma cranico, è decollato anche l’elisoccorso da Brescia. I medici hanno rianimato l’uomo a lungo sul posto prima di poterlo stabilizzare per il trasporto. Il 73enne è giunto all’ospedale Civile intorno alle 17:30. Tuttavia, in serata i medici non avevano ancora sciolto la prognosi, confermando il quadro clinico estremamente critico.

Inoltre, le autorità locali ricordano l’importanza della cautela anche negli ambienti domestici. Per ulteriori aggiornamenti sulla cronaca e la sicurezza, potete consultare il portale di AREU Lombardia