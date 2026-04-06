Un operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a Caltanissetta in un incidente sul lavoro. L’uomo, originario di Serradifalco e impiegato da Enel distribuzione, è stato folgorato mentre effettuava interventi su una cabina elettrica. È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia intorno alle 18 con ustioni al volto e in varie parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione da fumo.

I medici lo hanno intubato subito e stabilizzato. Poi hanno disposto il trasferimento d’urgenza al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro a Caltanissetta

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’operaio stava lavorando su una cabina elettrica quando, per cause ancora da accertare, è rimasto vittima di una folgorazione. In pochi minuti è scattato l’allarme. Il 118 lo ha trasportato al Sant’Elia di Caltanissetta, dove i sanitari hanno agito con rapidità.

Le condizioni del giovane operaio

Le ustioni interessano il volto e diverse zone del corpo. Inoltre, l’inalazione di fumo ha provocato sintomi di intossicazione. Per questo motivo i medici hanno scelto di intubarlo immediatamente. La situazione è apparsa subito seria. Per questo è stato attivato il protocollo per il trasferimento al Civico di Palermo, struttura specializzata nella cura delle grandi ustioni. “La prognosi resta riservata”, comunicano dall’ospedale.