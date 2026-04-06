Le celebrazioni della Pasqua negli Iblei si chiudono con un bilancio estremamente positivo, segnando un successo straordinario di partecipazione e organizzazione. L’Onorevole Ignazio Abbate ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dei riti della Settimana Santa nelle città di Modica, Scicli, Ispica, Comiso e Pozzallo. Il deputato regionale ha sostenuto con forza il palinsesto degli eventi, impegnandosi nel reperimento dei finanziamenti necessari per garantire il decoro delle tradizioni locali.

Il ringraziamento ai protagonisti della Settimana Santa

L’On. Abbate ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli attori che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Un plauso speciale è andato alle Forze dell’Ordine per la gestione dell’ordine pubblico e ai parroci, motori organizzativi dei riti. “Le Associazioni dei Portatori a cui va il mio plauso più grande. Il loro impegno fisico e la loro devozione sono l’anima pulsante di feste come il Cristo Risorto o la Madonna Vasa Vasa. Senza il loro sacrificio, queste celebrazioni perderebbero il loro cuore vibrante”, ha dichiarato il deputato.

Impatto economico e valorizzazione del territorio ibleo

Secondo il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, il valore della Pasqua negli Iblei trascende l’aspetto religioso. “Abbiamo assistito a un’affluenza record di turisti, sia italiani che stranieri, che hanno letteralmente invaso i nostri centri storici. Finanziare questi eventi non significa solo onorare le nostre radici, ma investire in un asset strategico. La Pasqua nei monti iblei si conferma un prodotto turistico di eccellenza che genera una ricaduta economica vitale per alberghi, ristoranti e attività commerciali del comprensorio”, ha spiegato Abbate.

Impegno futuro per le risorse e l’identità locale

L’obiettivo rimane quello di continuare a sostenere le identità dei comuni del ragusano per brillare sotto i riflettori internazionali. L’Onorevole ha ribadito la volontà di dare voce e risorse a una terra capace di farsi ammirare dal mondo intero. “Vedere Modica, Scicli, Ispica, Comiso e Pozzallo brillare sotto i riflettori internazionali è la conferma che la valorizzazione delle nostre tradizioni è la chiave per il futuro. Il mio impegno a Palermo continuerà a essere quello di dare voce e risorse a una terra che sa farsi ammirare dal mondo intero per la sua bellezza e la sua capacità di accoglienza”, ha concluso Abbate.