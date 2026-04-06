Oggi, lunedì 6 aprile 2026, il Lunedì dell’Angelo saluta la provincia iblea con un cielo prevalentemente sereno e temperature miti, dopo una Pasqua che ha già portato un bel miglioramento rispetto ai giorni di maltempo della Settimana Santa. L’anticiclone ha preso il sopravvento: niente pioggia prevista, qualche nuvola passeggera solo nel pomeriggio sulla fascia orientale, ma nulla che possa rovinare picnic, gite fuori porta o passeggiate nei nostri splendidi centri barocchi.

Le massime si aggirano tra i 18 e i 22°C, con una brezza che rende l’aria piacevolmente fresca senza essere fastidiosa. Ideale per chi ha deciso di trascorrere la giornata all’aperto, tra campagna, mare e borghi.

Cosa fare oggi a Ragusa, Modica, Scicli e dintorni

Molte famiglie hanno scelto la formula classica della Pasquetta nella cava: a Ragusa è in programma l’appuntamento tradizionale nella cava di Villa Margherita (appuntamento alle 9:30 in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa). Pranzo a sacco, giochi all’aperto per bambini e adulti, passeggiate e relax in un contesto naturale unico. Un’iniziativa semplice, gratuita e molto amata dai ragusani.

Chi preferisce il mare può puntare su Marina di Ragusa, Donnalucata o Pozzallo: il mare è ancora un po’ mosso per il vento residuo, ma il sole invita a lunghe camminate sul lungomare o a un primo aperitivo all’aperto.

Per gli amanti del barocco e delle tradizioni, oggi è il giorno perfetto per una gita a Scicli o Modica. Dopo la grande festa di ieri – con l’esplosiva “U Gioia” a Scicli e la suggestiva “Madonna Vasa Vasa” a Modica – i centri storici restano animati, con locali aperti, pasticcerie che sfornano ancora dolci pasquali e l’atmosfera rilassata tipica del lunedì di festa.

A Ragusa Ibla tante persone stanno passeggiando tra le chiese e i giardini, approfittando della luce primaverile che esalta le facciate barocche. Molti hanno scelto proprio Ibla per il pranzo di Pasquetta in uno dei tanti ristoranti tipici.

Il bilancio di un weekend pasquale “quasi perfetto”

Dopo giorni di vento e qualche rovescio, Pasqua e Pasquetta 2026 hanno regalato alla Sicilia orientale una tregua preziosa. Le processioni si sono svolte senza grossi problemi meteo, le famiglie hanno potuto organizzare gite e i turisti che hanno scelto il Ragusano per il ponte pasquale non sono rimasti delusi.

Il nostro territorio si conferma meta ideale per chi cerca un mix di fede, natura, enogastronomia e bellezza. Agnello, cassate, cannoli e cioccolato di Modica continuano a farla da padroni sulle tavole, mentre i primi fiori di mandorlo e gli agrumeti regalano colori e profumi unici.

Buona Pasquetta a tutti i lettori del Quotidiano di Ragusa! Che sia una giornata di riposo, di famiglia, di amici o di semplice bellezza iblea. E se siete in giro, mandateci le vostre foto: le più belle le pubblicheremo sul sito e sui nostri canali social.