L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato il calendario per il pagamento assegno unico aprile 2026, un sostegno fondamentale per tutte le famiglie con figli a carico. Questa misura universale non prevede tetti ISEE per l’accesso, ma l’importo erogato mensilmente varia proprio in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Per il mese in corso, l’accredito delle somme spettanti è previsto nelle giornate del 20 e 21 aprile.

Il calendario dell’INPS e le modalità di accredito

Le date comunicate riguardano i nuclei familiari che non hanno subìto variazioni nel calcolo della prestazione. Come specifica l’INPS, «il pagamento della prima rata della prestazione è effettuato, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito». Sul portale dell’Istituto sono già disponibili tutte le scadenze programmate fino a dicembre 2026.

Come recuperare gli arretrati con l’ISEE aggiornato

Chi non ha ancora presentato il nuovo modello riceverà l’importo minimo previsto dalla legge. Tuttavia, è ancora possibile regolarizzare la propria posizione per il pagamento assegno unico aprile 2026 e per le mensilità precedenti. I contribuenti possono infatti recuperare le cifre arretrate compilando il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente entro il termine perentorio del 30 giugno.

Inoltre, è importante monitorare il proprio fascicolo previdenziale online per verificare eventuali conguagli. Per maggiori dettagli tecnici, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’ INPS