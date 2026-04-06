Il valore dell’inclusione è stato il protagonista assoluto durante la Giornata Mondiale Consapevolezza Autismo, celebrata lo scorso 2 aprile presso il centro sportivo Airone di Modica. L’iniziativa, patrocinata dall’Assap “Michele Grimaldi” – Opera Pia di Modica, ha trasformato il calcio in un linguaggio universale. Attraverso un emozionante triangolare, diverse realtà locali si sono unite per abbattere i pregiudizi e promuovere l’integrazione sociale. Per l’istituzione modicana, da sempre pronta a sostenere la valorizzazione delle diversità, partecipare a questo appuntamento speciale è stato un vero privilegio.

Un triangolare di calcio tra sport e solidarietà

Tre squadre diverse sono scese in campo con un unico obiettivo: costruire una comunità più umana e attenta. Sul terreno di gioco si sono sfidati gli “InSuperAbili”, testimoni quotidiani di talento e inclusione reale, e la squadra femminile delle “As.surde”, simbolo del coraggio nell’antiviolenza. A completare il torneo è stata la rappresentativa degli “Uffici Giudiziari”, composta da magistrati e cancellieri del Tribunale di Ragusa. Questi tre mondi, apparentemente distanti, hanno dimostrato che la solidarietà e la lealtà sono i punti cardinali per un futuro migliore.

Oltre la competizione: il significato della diversità

Questa giornata non è stata soltanto una semplice gara sportiva. Al contrario, l’evento ha voluto ricordare che l’autismo e le disabilità rappresentano un modo unico di vivere il mondo, non una distanza da colmare. Al di là del risultato del campo, è emersa una vittoria collettiva della consapevolezza. Gli organizzatori hanno rivolto un grazie speciale proprio agli InSuperAbili. Con il loro entusiasmo e la loro autenticità, questi atleti hanno lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i presenti, ricordando il vero senso della manifestazione.

Il saluto al magistrato Massimo Pulvirenti

Il momento delle premiazioni ha vissuto un passaggio particolarmente toccante. Durante l’evento, è stata consegnata una targa ricordo al capitano della squadra degli Uffici Giudiziari, il dottor Massimo Pulvirenti. Il Presidente della sezione civile lascia infatti il Tribunale di Ragusa per un trasferimento in altra sede. La targa celebra i suoi quasi otto anni di permanenza nel territorio ibleo e il suo costante impegno al servizio della comunità.