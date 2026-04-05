Incidente stradale a Comiso questa sera, intorno alle ore 20, in via San Biagio. Secondo le prime informazioni un bambino di 9 anni, di nazionalità tunisina, è stato urtato da una Ford Kuga mentre attraversava la carreggiata. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi e attendere l’arrivo delle autorità.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente stradale a Comiso, hanno trasportato il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Il bambino avrebbe riportato alcune fratture. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.