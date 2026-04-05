Un incidente stradale a Ragusa si è verificato lungo la strada provinciale 81, in contrada Pozzillo. Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 60 anni alla guida della propria Renault per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’impatto, di natura autonoma, ha causato il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro.

Il personale sanitario del 118 è giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente stradale a Ragusa per prestare le prime cure e trasportare il conducente dell’auto al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La dinamica dell’incidente stradale a Ragusa è attualmente al vaglio delle autorità. La Polizia di Stato è intervenuta per eseguire i rilievi di competenza necessari a ricostruire le cause della sbandata. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza della Renault e del tratto stradale coinvolto. Le operazioni hanno permesso di evitare ulteriori rischi per la circolazione veicolare nella zona di contrada Pozzillo.