Le forze dell’ordine hanno rintracciato il presunto autore della recente scia di furti nel centro storico di Modica. In un’operazione sinergica, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano di 19 anni. Il giovane è ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati continuati che avevano destato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

L’attività investigativa, condotta congiuntamente da Polizia e Carabinieri, ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico del diciannovenne. Gli inquirenti lo hanno individuato quale autore di numerosi episodi delittuosi, tra colpi consumati e tentati. Questi eventi sono stati perpetrati negli ultimi tempi ai danni di diversi esercizi commerciali situati nel cuore della città barocca.

L’operazione dimostra l’efficacia del coordinamento tra le diverse forze di polizia presenti sul territorio ibleo. Grazie a questo intervento, le autorità hanno dato una risposta rapida alle richieste di sicurezza provenienti dal comparto produttivo modicano. Inoltre, i controlli continueranno in modo serrato per prevenire ulteriori furti nel centro storico di Modica e tutelare il patrimonio dei cittadini.