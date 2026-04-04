La Polizia di Stato a Ragusa ha arrestato un giovane di 25 anni durante un normale controllo stradale. Il giovane da subito ha reagito in modo violento alla richiesta dei documenti e ha aggredito gli operatori della volante. I poliziotti, che hanno prontamente bloccato l’aggressore, lo hanno sottoposto a perquisizione personale rinvenendo, occultato tra gli abiti, un coltello di circa 15 centimetri.

Il giovane straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e mancata esibizione di un documento attestante la regolare presenza su Territorio Nazionale. Ultimate le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.