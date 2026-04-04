Un brutto incidente stradale in contrada Abremi ha scosso il pomeriggio dell’area rurale di Modica, rischiando di trasformarsi in una vera tragedia. La collisione ha coinvolto tre autovetture, scatenando grande preoccupazione tra i residenti della zona per la forza dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe scaturito da una manovra azzardata o dall’eccesso di velocità di uno dei mezzi coinvolti. In quel particolare tratto stradale vige infatti il limite rigoroso di 30 km/h, proprio per la natura della viabilità locale.

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per definire l’esatta dinamica dell’incidente in contrada Abremi. Secondo una prima ricostruzione una delle auto avrebbe perso aderenza, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, colpendo con estrema violenza una Nissan che procedeva regolarmente sulla propria corsia. A causa della spinta dell’urto, l’auto fuori controllo ha proseguito la sua corsa incontrollata. Successivamente, il mezzo si è schiantato contro una seconda utilitaria che transitava in senso opposto o si trovava nelle immediate vicinanze del primo impatto.

La scena apparsa ai primi soccorritori è stata impressionante, con lamiere contorte e detriti disseminati lungo l’intera carreggiata. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli ed estrarre i conducenti dagli abitacoli. Gli agenti della Polizia hanno gestito la viabilità, rimasta bloccata per diverse ore, per permettere i rilievi di legge. I sanitari di un’ambulanza del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’evento.