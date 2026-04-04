Il PalaMinardi celebra il trionfo della Passalacqua Ragusa che, superando la Sicily by car Alcamo per 68-59, si aggiudica l’atteso derby siciliano. Dopo una prima frazione di studio terminata sul filo del rasoio, le bianconere hanno impresso una sterzata decisiva nel secondo quarto. Le ragazze di coach Mara Buzzanca hanno spinto sull’acceleratore, scavando un solco di 20 punti che le avversarie non sono più riuscite a colmare del tutto. Questa vittoria blinda la posizione in classifica in vista dell’imminente post-season.

La cronaca del match: lo strappo nel secondo quarto

L’avvio di gara vede Kraujunaite e Nielacna trascinare Alcamo, mentre la Passalacqua Ragusa risponde colpo su colpo con Consolini, Mazza e Moriconi. Tuttavia, è dopo la prima pausa che le padrone di casa cambiano marcia. Grattini, Labanca e Mazza inaugurano un parziale travolgente, mentre Cedolini infila due triple pesantissime. Johnson sale in cattedra dominando sotto canestro e, insieme a capitan Consolini, trascina la squadra al riposo lungo con un rassicurante +19 (44-25).

Reazione di Alcamo e gestione finale

Al rientro in campo, Alcamo tenta di riaprire i giochi con l’esperienza di Sarni e le triple di Tempia. La squadra ospite riesce a risalire fino al -5 a soli due minuti dalla sirena, approfittando di un calo di lucidità delle ragusane. Tuttavia, la Passalacqua Ragusa non perde la calma; i canestri finali di Consolini, Johnson (top scorer con 23 punti) e Moriconi mettono il sigillo definitivo sul match. .

Le dichiarazioni dei protagonisti

A fine gara, coach Mara Buzzanca ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Primo e ultimo quarto abbiamo concesso troppo. Nella parte centrale del match invece, un’altra partita; abbiamo schiacciato il piede sull’acceleratore, abbiamo difeso, abbiamo trovato i vantaggi che sapevamo di trovare. L’abbiamo portata a casa, ed era una partita importante anche per il posizionamento in classifica. Il derby è nostro”.

Anche il patron Gianstefano Passalacqua ha lodato il gruppo: “Brave a gestire l’irruenza delle avversarie e a mettere in campo tutta la nostra esperienza e classe che ci hanno permesso portare a casa questa partita, direi meritatamente. Ora iniziano i play off che sono di norma un altro campionato. Davanti avremo San Giovanni Valdarno; zero a zero, si comincia!”

Sul fronte opposto, coach Vincenzo Ferrara analizza la sconfitta: “Abbiamo regalato il secondo quarto e recuperare è stato difficile, dobbiamo ripartire dalla reazione anche se oggi è stata un po’ tardiva. Ora ci godiamo i play off che a un certo punto della stagione per noi sembravano irraggiungibili”.