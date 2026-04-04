L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato il piano per i pagamenti INPS aprile 2026, una bussola fondamentale per milioni di pensionati e famiglie italiane. Il mese si apre con l’accredito delle pensioni, ma il calendario prevede scadenze precise anche per l’Assegno Unico (AUU), l’Assegno di Inclusione (ADI) e le indennità di disoccupazione. Gli utenti devono prestare attenzione alle finestre temporali definite per evitare disguidi nella pianificazione delle spese mensili. Inoltre, le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2026 influenzano gli importi erogati questo mese.

Pensioni: date di accredito e modalità di ritiro

La pensione del mese di aprile sarà accreditata mercoledì 1° aprile 2026, primo giorno bancabile del mese. Questa data è uniforme sia per gli istituti di credito convenzionati sia per Poste Italiane. Pertanto, i beneficiari troveranno le somme disponibili contestualmente su tutti i canali di pagamento.

Per chi preferisce il ritiro fisico, l’operazione è possibile presso gli sportelli postali. Tuttavia, il ritiro in contanti è consentito solo per gli assegni di importo netto non superiore a 1.000 euro. Chi possiede un libretto postale, un conto BancoPosta o una carta Postepay Evolution può prelevare tramite gli sportelli ATM Postamat già dal primo giorno del mese.

Supporto Formazione e Assegno di Inclusione

Oltre alle pensioni, i pagamenti INPS aprile 2026 riguardano le misure di contrasto alla povertà. Per l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), l’Istituto segue solitamente due scaglioni. Le ricariche per i già beneficiari avvengono intorno alla metà del mese o verso il 27 aprile. In questo periodo, l’INPS effettua verifiche rigorose sul mantenimento dei requisiti e sulla partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro.

Disoccupazione e Assegno Unico Universale

Le indennità NASpI e DIS-COLL non hanno una data fissa universale. Tuttavia, l’erogazione avviene generalmente entro i primi quindici giorni del mese. Per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale, le famiglie senza variazioni riceveranno l’importo nella terza settimana di aprile. Per approfondire i requisiti di accesso alle prestazioni, è possibile consultare il portale ufficiale dell’ INPS