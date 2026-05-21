Si è concluso oggi, nel plesso di Pedalino dell’Istituto “G. Bufalino”, il progetto “Bambini protagonisti tra comunicazione e interazione con il cane”. Secondo quanto comunicato dal Comune di Comiso, l’iniziativa ha coinvolto circa 80 bambini delle classi quarte della scuola primaria.

Il progetto si è svolto nei plessi scolastici di Comiso e Pedalino ed è stato dedicato alla comunicazione e alla corretta interazione con il cane. Le attività sono state guidate dall’istruttrice cinofila Isa Colossi e sostenute dalla consigliera comunale Emilia Garofalo in rappresentanza del Comune.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Maria Rita Schembari, durante gli incontri gli alunni “hanno partecipato con curiosità ed entusiasmo, mostrando grande interesse e coinvolgimento”.

Le classi hanno aderito anche al progetto LAV “Io rispetto gli animali”, affrontando temi legati alla tutela degli animali e al contrasto del randagismo. Nel corso del percorso educativo sono stati trattati argomenti come la microchippatura, le adozioni consapevoli e la relazione tra persone e animali, con attenzione ai segnali comportamentali del cane.

Stando alla nota ufficiale diffusa dal Comune, gli incontri hanno avuto l’obiettivo di sviluppare nei bambini maggiore consapevolezza e attenzione verso gli animali attraverso attività pratiche e momenti di confronto.

Nel suo intervento, il sindaco Maria Rita Schembari ha dichiarato: “Educare i più giovani al rispetto degli animali significa contribuire alla crescita di cittadini più consapevoli e responsabili”.

La stessa nota riporta anche il ringraziamento rivolto alla consigliera comunale Emilia Garofalo “per la collaborazione e il lavoro svolto in questi mesi”.

Emilia Garofalo ha commentato l’iniziativa sottolineando il coinvolgimento degli studenti: “Questo percorso ha dimostrato quanto i bambini siano ricettivi quando vengono coinvolti in attività educative concrete e partecipative”.

La consigliera comunale ha inoltre ringraziato il sindaco Maria Rita Schembari, l’istruttrice Isa Colossi, la LAV, la dirigente scolastica Romina Bellina, il personale scolastico e gli studenti coinvolti nel progetto.

Le attività si sono concluse nel plesso di Pedalino dell’Istituto “G. Bufalino”.