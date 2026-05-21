Le imprese del settore costruzioni e i professionisti della provincia di Ragusa si confrontano con le novità operative del Codice dei Contratti Pubblici. ANCE Ragusa ha organizzato per venerdì 22 maggio 2026, dalle 15 alle 17, un webinar tecnico dedicato ai principali aspetti applicativi del D.Lgs. 36/2023 nella fase di affidamento degli appalti.
L’iniziativa arriva in una fase in cui imprese, stazioni appaltanti e consulenti continuano a misurarsi con l’interpretazione delle nuove regole introdotte dal Codice dei Contratti Pubblici. Il webinar punta a chiarire alcuni dei punti che stanno generando maggiori criticità operative nelle gare pubbliche.
Secondo quanto comunicato da ANCE Ragusa, l’incontro sarà focalizzato sulle questioni pratiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma e sull’evoluzione della giurisprudenza collegata alle procedure di affidamento.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del direttore di ANCE Ragusa, Giuseppe Guglielmino. L’approfondimento tecnico sarà affidato all’avvocato Enrico Canzonieri, consulente dell’associazione.
Tra i temi previsti figurano i contrasti tra documenti di gara, il valore dei chiarimenti forniti dalle stazioni appaltanti, le problematiche legate al contratto di avvalimento e il ribasso dei costi della manodopera. Spazio anche al principio di tassatività delle cause di esclusione, uno degli aspetti più delicati nelle procedure pubbliche.
Il tema interessa direttamente le imprese impegnate nei lavori pubblici, soprattutto in una fase caratterizzata dall’attuazione degli investimenti collegati al PNRR e dall’aumento delle gare pubbliche sul territorio nazionale e regionale.
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom e prevede una sessione finale dedicata ai quesiti dei partecipanti. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, il webinar è rivolto a imprese associate, tecnici, professionisti e operatori del settore.
Per il comparto delle costruzioni, il confronto sulle procedure di affidamento resta centrale anche sul piano economico. Errori formali, interpretazioni divergenti dei bandi o criticità documentali possono incidere sui tempi di aggiudicazione e sull’accesso alle gare pubbliche.
Il webinar rappresenta quindi un momento di aggiornamento tecnico per gli operatori chiamati ad applicare quotidianamente le disposizioni del nuovo Codice.
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