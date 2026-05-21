Il Partito Democratico di Modica annuncia un nuovo appuntamento della campagna “Il PD ascolta Modica”. L’iniziativa si terrà sabato 23 maggio nel quartiere Santa Maria – Vignazza, con partenza alle ore 10 dal sagrato della Chiesa di Santa Maria.

Secondo quanto comunicato dal Circolo del Partito Democratico di Modica, all’incontro parteciperanno il segretario cittadino Francesco Stornello, il vicesegretario Carmelo Blanco, iscritti e simpatizzanti del partito. Il gruppo attraverserà le vie del quartiere per incontrare residenti e operatori commerciali della zona.

L’iniziativa rientra nella campagna territoriale “Il PD ascolta Modica”, avviata con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, proposte e osservazioni direttamente dai cittadini.

“Vogliamo comprendere direttamente sul campo, fuori dalle forme e dalle stanze del Palazzo, la realtà quotidiana di una parte così importante e viva della nostra città”, ha dichiarato Francesco Stornello.

Il segretario del circolo democratico ha aggiunto: “Siamo convinti che l’ascolto attivo e senza filtri sia l’unico modo per esercitare un’azione amministrativa e di opposizione davvero efficace all’interno delle istituzioni”.

Secondo quanto reso noto nella nota diffusa dal partito, il confronto riguarderà le esigenze del quartiere Santa Maria – Vignazza e le problematiche segnalate dai residenti e dai commercianti della zona.

Un confronto diretto nel quartiere Santa Maria – Vignazza

L’appuntamento di sabato 23 maggio rappresenta una nuova tappa delle attività territoriali organizzate dal circolo cittadino del PD. L’incontro si svolgerà direttamente nelle strade del quartiere, con momenti di dialogo dedicati ai cittadini e agli operatori economici presenti nell’area.

“Sono convinto che solo partendo dai problemi concreti e dalle aspirazioni di chi vive i quartieri ogni giorno si può essere capaci, tutti insieme, di progettare il futuro di Modica”, ha concluso Stornello.

Nella nota, il Partito Democratico invita residenti, commercianti e cittadini del quartiere a partecipare all’iniziativa e a condividere proposte e segnalazioni legate alla zona di Santa Maria – Vignazza.