L’Inps rivoluziona la gestione del bonus asilo nido 2026 introducendo una semplificazione burocratica attesa da milioni di famiglie italiane. Secondo la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, la richiesta per il contributo non sarà più annuale. Una volta presentata e accolta, l’istanza resterà infatti valida fino al compimento del terzo anno di età del bambino, riducendo drasticamente gli adempimenti amministrativi per i genitori.

Come funziona la nuova domanda pluriennale

Nonostante l’estensione della validità, le famiglie dovranno rispettare alcuni passaggi fondamentali per non perdere il beneficio. Sebbene non serva una nuova pratica ogni anno, resta obbligatorio indicare annualmente le mensilità per cui si intende ricevere il rimborso. Questa procedura permette all’Istituto di garantire la corretta prenotazione delle risorse finanziarie. Inoltre, i genitori devono allegare regolarmente la documentazione di spesa, assicurandosi che i pagamenti siano tracciabili tramite bonifico, Pos o PagoPA.

Il meccanismo dell’Isee neutralizzato e gli importi

Una delle innovazioni più rilevanti del 2026 riguarda il calcolo del contributo, basato sul cosiddetto “Isee neutralizzato”. Questo indicatore utilizza l’Isee per prestazioni familiari depurato dagli importi dell’Assegno unico e universale, evitando così di penalizzare chi già riceve il sostegno per i figli.

Gli importi previsti per il bonus asilo nido 2026 variano in base alla data di nascita:

Per i nati dal 2024: fino a 3.600 euro annui con Isee entro i 40.000 euro; 1.500 euro oltre tale soglia.

fino a 3.600 euro annui con Isee entro i 40.000 euro; 1.500 euro oltre tale soglia. Per i nati prima del 2024: 3.000 euro con Isee fino a 25.000 euro; 2.500 euro fino a 40.000 euro e 1.500 euro per i redditi superiori.

Servizi ammessi e assistenza domiciliare

Il beneficio copre le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, inclusi micronidi, sezioni primavera e servizi domiciliari educativi. In alternativa, è previsto un supporto per l’assistenza domiciliare destinato ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tuttavia, è bene ricordare che le due modalità non sono cumulabili nello stesso anno. La circolare specifica che sono rimborsabili le rette, i pasti e l’Iva, mentre restano esclusi i costi di iscrizione e i servizi di pre o post scuola.

Requisiti e scadenze per il rimborso

La platea dei beneficiari comprende genitori, affidatari o tutori residenti in Italia o cittadini Ue. L’Inps ha inoltre esteso l’accesso ai titolari di vari permessi di soggiorno, inclusi quelli per protezione speciale o attesa occupazione. Le domande si presentano esclusivamente online sul sito dell’Istituto tramite Spid, Cie o Cns, oppure attraverso i patronati. Per quanto riguarda la documentazione, i giustificativi di spesa devono essere caricati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di sostenimento dei costi.