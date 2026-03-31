Il countdown per regolarizzare le pendenze con il Fisco è ufficialmente iniziato. La finestra per aderire alla Rottamazione quinquies 2026 si chiuderà il prossimo 30 aprile, offrendo ai contribuenti l’opportunità di sanare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio, permette di abbattere sensibilmente l’importo dovuto. Il vantaggio principale consiste infatti nel pagare esclusivamente la quota capitale e le spese esecutive, eliminando totalmente sanzioni, interessi di mora e aggio.

Quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Non tutti i carichi pendenti possono però confluire nella sanatoria. La norma esclude esplicitamente i recuperi degli aiuti di Stato, le condanne della Corte dei Conti e le multe derivanti da sentenze penali. Inoltre, restano fuori le risorse proprie dell’Unione Europea e l’Iva all’importazione. Risulta fondamentale sottolineare che la Rottamazione quinquies 2026 non è accessibile per i carichi già inseriti in precedenti definizioni che risultavano regolari al 30 settembre 2025.

Modalità di presentazione e piano di rientro

La procedura di adesione si svolge esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I cittadini possono accedere alla propria area riservata tramite Spid, Cie o Cns per consultare il prospetto informativo. Una volta inviata la domanda, l’Istituto comunicherà l’importo definitivo entro il 30 giugno 2026.

A quel punto, il contribuente potrà scegliere tra due strade:

Soluzione unica: versamento dell’intero importo entro il 31 luglio 2026.

versamento dell’intero importo entro il 31 luglio 2026. Rateizzazione: un piano esteso fino a 54 rate bimestrali per agevolare il pagamento.

Tuttavia, la flessibilità del piano richiede massima precisione nei pagamenti. Il beneficio della definizione agevolata decade infatti in caso di mancato versamento della prima o dell’ultima rata, oppure qualora si saltino due rate anche non consecutive. La legge concede comunque una tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza prefissata.

L’importanza di agire con precisione

In questa fase finale, la parola d’ordine per i contribuenti non deve essere la fretta, bensì la precisione documentale. Valutare la convenienza della misura richiede un’analisi attenta del proprio estratto di ruolo. Per molti, la Rottamazione quinquies 2026 rappresenta l’ultima curva utile per chiudere posizioni debitorie vecchie di anni, evitando che il carico continui a gonfiarsi a causa degli accessori. Rimandare la scelta fino all’ultimo giorno utile potrebbe trasformare una grande opportunità in un problema gestionale dell’ultimo minuto.