Ancora una tappa, in provincia di Ragusa, per le iniziative messe in campo da Emergency. L’appuntamento è per giovedì prossimo 2 aprile alla Sirenetta di Modica per la campagna nazionale “100 cene”. Spiega Luciana Perego volontaria del gruppo Emergency di Pozzallo “È un appuntamento che si inserisce nella grande mobilitazione nazionale promossa da Emergency, in cui ristoranti, associazioni, gruppi locali e cittadini si uniscono attorno a un gesto semplice e potente: condividere una cena per sostenere i progetti umanitari dell’organizzazione fondata da Gino Strada”.
Già nei giorni scorsi il gruppo Emergency di Pozzallo aveva organizzato con successo l’evento “Colomba di pace” presso il Pub Murphy di Pozzallo alla presenza di circa 100 persone. (da.di.)
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