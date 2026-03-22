Colomba di Pace Emergency: il dolce solidale arriva a Pozzallo

La Pasqua 2026 si trasforma in un’occasione concreta per sostenere chi soffre sotto le bombe. EMERGENCY lancia la sua iniziativa “Colomba di Pace” per finanziare cure mediche vitali. Il progetto sostiene le vittime civili nei teatri di guerra più caldi del pianeta. I fondi raccolti andranno direttamente agli ospedali in Gaza, Ucraina e Sudan. Da oltre trent’anni l’organizzazione di Gino Strada garantisce assistenza gratuita a milioni di persone. Oggi questa missione richiede il supporto di tutti per affrontare l’escalation dei conflitti globali.

Dove trovare i volontari in Sicilia e a Pozzallo

La solidarietà siciliana risponde all’appello con banchetti distribuiti su tutto il territorio regionale. Dal 26 al 29 marzo i cittadini potranno acquistare il dolce pasquale direttamente in piazza. A Pozzallo il punto di riferimento sarà la libreria Mondadori in piazza della Rimembranza 42. Oltre tremila volontari in tutta Italia animeranno le piazze per raccontare il lavoro della ONG. Chi non può recarsi fisicamente ai banchetti ha un’alternativa digitale molto semplice. Lo store online di EMERGENCY resterà attivo per gli ordini fino al 29 marzo prossimo.

Qualità Vergani e la shopper d’autore “Essere Umani”

La qualità del prodotto sposa la causa umanitaria grazie alla collaborazione con la storica pasticceria Vergani. Questa colomba da 750 grammi segue la ricetta tradizionale milanese con ingredienti d’eccellenza. L’impasto vanta lievito madre naturale, burro selezionato e uova fresche da allevamento a terra. Le scorze d’arancia candite italiane e la glassa di mandorle garantiscono una fragranza superiore. Il prezzo di vendita è fissato a 20 euro per ogni confezione. Ogni acquirente riceverà in omaggio una shopper in cotone naturale davvero speciale. La borsa riporta la stampa “ESSERE UMANI” firmata dall’artista Massimo Pesce.

Un presidio di cura in nove Paesi del mondo

Sostenere EMERGENCY significa finanziare un modello sanitario basato sull’uguaglianza e sull’eccellenza. L’organizzazione opera attualmente in nove Paesi fornendo chirurgia d’urgenza e pediatria. In un clima politico dominato dal riarmo, questo dolce diventa un messaggio politico potente. La colomba simboleggia la scelta di investire nella vita e non nella distruzione. Per consultare l’elenco completo delle piazze siciliane, basta visitare il portale istituzionale di EMERGENCY. Ogni contributo aiuta a scrivere una storia diversa per chi ha perso tutto a causa della guerra. La pace inizia anche da un piccolo gesto di condivisione durante le festività.