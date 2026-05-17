Due ragazzi di 16 anni sono stati denunciati a Pozzallo dai Carabinieri della Compagnia di Modica dopo essere stati trovati in possesso di droga, coltelli e materiale ritenuto collegato all’attività di spaccio. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino.

Secondo quanto riferito dall’Arma dei Carabinieri, i due giovani, uno residente a Porto Palo di Capo Passero e l’altro a Pachino, entrambi in provincia di Siracusa, si trovavano a bordo di uno scooter quando hanno attirato l’attenzione di due militari liberi dal servizio presenti in strada a Pozzallo.

I Carabinieri avrebbero notato un comportamento giudicato sospetto da parte dei minorenni, che continuavano a guardarsi intorno mentre sostavano con il ciclomotore. Da qui la decisione di procedere al controllo.

Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto oltre 50 grammi di hashish, parte della sostanza già suddivisa in dosi pronte, oltre a un bilancino di precisione e circa 40 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Sequestrati anche due coltelli che, secondo quanto comunicato dagli investigatori, presentavano tracce della sostanza stupefacente.

I due sedicenni sono stati accompagnati negli uffici della Stazione dei Carabinieri di Pozzallo e successivamente deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

L’Autorità giudiziaria minorile ha disposto il sequestro della droga, del denaro e del materiale trovato durante il controllo. Anche lo scooter sul quale viaggiavano i ragazzi è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della copertura assicurativa prevista dalla normativa.

Al termine degli accertamenti, i due minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Dovranno rispondere delle ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Come previsto dalla legge, le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento davanti all’autorità competente.