Momenti di paura oggi pomeriggio a Comiso per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, in un appartamento situato al terzo piano di uno stabile di via Ho Chi Min, al civico 78.

Sul posto sono intervenute tempestivamente la squadra operativa del distaccamento di Vittoria e un’autoscala proveniente dal Comando Provinciale di Ragusa. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato i residenti dell’immobile, una coppia di origini albanesi, che presentavano vistose ustioni sul corpo. I due sono stati immediatamente presi in cura dal personale del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Mentre i sanitari assistevano i feriti, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento per domare il rogo. L’azione rapida dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero ai piani superiori e alle abitazioni adiacenti, ma i danni interni sono ingenti. L’intenso calore sprigionato dall’incendio ha provocato il cedimento di intonaci e pignatte, compromettendo la stabilità del solaio.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’intero immobile è stato dichiarato inagibile. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri di Comiso e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.