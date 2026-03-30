L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha definito le scadenze per l’erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito. Il mese di aprile 2026 si apre con il consueto accredito dei trattamenti pensionistici, ma il calendario coinvolge anche Assegno Unico, Naspi e Assegno di Inclusione. Le famiglie e i lavoratori possono consultare le date ufficiali per pianificare al meglio le proprie spese mensili. Lo schema segue una progressione consolidata: i pensionati ricevono i fondi nei primi giorni, seguiti dai beneficiari di sussidi e ammortizzatori sociali.

La normativa vigente stabilisce il versamento delle pensioni nel primo giorno bancabile del mese. Per aprile 2026, la data chiave cade mercoledì 1° aprile. Questo appuntamento riguarda sia i titolari di conto corrente bancario o postale, sia chi preferisce il ritiro fisico negli uffici postali. Poste Italiane gestirà l’affluenza attraverso uno scaglionamento basato sull’ordine alfabetico dei cognomi.

Si ricorda che il limite per il prelievo di contante rimane fissato a 1.000 euro netti. Oltre questa soglia, i beneficiari devono necessariamente indicare un metodo di pagamento tracciabile. Per ridurre le attese, Poste suggerisce di frequentare gli uffici nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi al primo aprile. Eventuali dubbi possono essere chiariti tramite il numero verde 800 00 33 22 o il portale ufficiale dell’ente postale.

Le famiglie con figli a carico devono monitorare due finestre temporali specifiche per l’Assegno Unico Universale. I nuclei che non hanno subito variazioni nell’Isee o nella composizione familiare riceveranno il pagamento il 20 e 21 aprile. Diversamente, chi ha inoltrato una nuova istanza o modificato i dati reddituali dovrà attendere la finestra tra fine aprile e i primi giorni di maggio.

Per quanto riguarda i sussidi Naspi e Dis-Coll, l’Inps non prevede una data fissa per tutti i richiedenti. L’accredito dell’indennità di disoccupazione avviene solitamente tra il 9 e il 16 aprile, a seconda delle lavorazioni territoriali. La tempistica esatta dipende dalla data in cui l’utente ha presentato la domanda originale. Si consiglia di monitorare costantemente la sezione dedicata nel proprio fascicolo previdenziale.

L’Assegno di inclusione (Adi) segue una doppia corsia operativa. I nuovi beneficiari che attendono la prima quota vedranno l’accredito il 15 aprile. Per chi si trova già in regime di rinnovo, il versamento è previsto invece per l’ultima settimana del mese. Questo schema temporale si applica fedelmente anche al Supporto per la formazione e il lavoro, il sussidio destinato a facilitare il reinserimento professionale degli occupabili.

Infine, il mese di aprile può includere conguagli fiscali o il Bonus asilo nido, erogati dopo la verifica delle ricevute inviate. Per ottenere informazioni precise su ogni singola pratica, i cittadini devono accedere al sito Inps tramite Spid, CIE o CNS. All’interno del portale è possibile verificare l’importo esatto e la data di disposizione del bonifico. Queste scadenze sono regolate dalle circolari periodiche consultabili sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del Lavoro.