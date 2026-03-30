Il sostegno per la cura degli amici a quattro zampe entra in una fase cruciale. Il Bonus animali domestici 2026 si conferma come una misura di welfare fondamentale per sostenere i cittadini che affrontano le spese veterinarie. Il contributo, operativo dal 1° gennaio 2024 e confermato fino al 31 dicembre di quest’anno, è destinato esclusivamente agli animali da compagnia detenuti per fini privati e non commerciali.

Chi può richiedere l’agevolazione

L’aiuto economico non è universale, ma punta a tutelare le fasce più fragili della popolazione. Possono accedere al rimborso i cittadini che abbiano compiuto 65 anni e che presentino un indicatore ISEE inferiore a 16.215 euro. Un requisito essenziale per l’erogazione del fondo è la regolarità burocratica dell’animale, che deve risultare correttamente registrato all’anagrafe di riferimento.

Importi e gestione regionale

L’agevolazione non viene gestita a livello centrale, ma ricade sotto la diretta responsabilità delle singole Regioni. Sono proprio le amministrazioni locali a definire le modalità di presentazione della domanda, le scadenze specifiche e l’entità esatta del contributo. In linea generale, il rimborso per le prestazioni veterinarie documentate oscilla tra i 200 e i 300 euro all’anno.

Trattandosi di fondi a esaurimento, è consigliabile monitorare costantemente i portali istituzionali della propria Regione di residenza. La misura resterà attiva fino al termine del 2026, salvo esaurimento precoce delle risorse stanziate per l’anno in corso.