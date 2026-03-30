Modica – La Volley Modica Next Gen continua la propria corsa verso i play-off. Sabato pomeriggio ha conquistato una vittoria al tie-break sul campo del Team Volley Messina, agganciando così il sestetto dello Stretto in classifica.

Un successo nato dalla grande volontà dei ragazzi di coach Ciccio Italia. Dopo essere stati avanti di due set, i modicani si sono fatti raggiungere dagli avversari, ma hanno saputo portare a casa il risultato al termine di un lunghissimo tie-break.

La gara si è rivelata equilibrata e spettacolare per tutte le tre ore di gioco, disputata con un fair play esemplare. Alla fine ha premiato il sestetto modicano, più determinato nella ricerca della vittoria e con una tenuta fisica e mentale superiore rispetto ai padroni di casa.

La nota più bella del pomeriggio è stata comunque la sportività dimostrata da entrambe le formazioni. Nessuna delle due squadre si è risparmiata sotto rete, regalando agli spettatori un vero spettacolo di sport con la S maiuscola. Al termine del match, il pubblico messinese ha sottolineato questo clima con un lungo applauso che ha accomunato le due squadre.

I cinque parziali raccontano perfettamente l’intensità e l’equilibrio vissuti sul rettangolo di gioco. Il sestetto modicano, costretto a inseguire nei primi due set, è riuscito a rimontare e a chiudere sul 2-0 grazie a una battuta incisiva che ha messo in difficoltà Messina, costretta a cedere ai vantaggi (27-29, 25-27).

Nella terza frazione i biancoazzurri della Contea hanno subito la reazione dei padroni di casa, che sono rientrati in partita con un netto 25-18.

Modica ha accusato il colpo, ma nel quarto set ha tenuto testa agli avversari, cedendo soltanto al fotofinish (25-23) e rinviando così il verdetto al quinto set.

Il tie-break è stato carico di adrenalina e vietato ai deboli di cuore. Numerosi capovolgimenti di fronte e di punteggio, con match point annullati da entrambe le parti della rete. Dopo una lotta punto a punto, ha prevalso la maggiore tenuta fisica e mentale dei modicani, che si sono imposti 28-30.

Con questi due punti preziosi, la Volley Modica Next Gen aggancia proprio il Team Volley Messina in classifica. La corsa ai play-off resta apertissima e si deciderà nelle ultime due giornate di regular season.