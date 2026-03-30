L’indipendenza abitativa per gli under 31 trova un alleato concreto nel sistema fiscale italiano. Il Bonus affitto giovani 2026 garantisce infatti un’importante detrazione Irpef a chi sceglie di lasciare il nucleo familiare d’origine. Questa misura punta ad abbattere i costi della locazione per i ragazzi che decidono di trasferire la propria residenza in un immobile autonomo. Lo Stato interviene coprendo una parte del canone annuo, offrendo così un sostegno reale in una fase delicata della crescita professionale e personale.

Requisiti anagrafici e limiti di reddito per l’accesso

Il beneficio si rivolge a una platea specifica di contribuenti. Possono richiedere l’agevolazione i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti. Un altro paletto fondamentale riguarda la situazione economica: il reddito complessivo annuo non deve superare la soglia di 15.493,71 euro. Per attivare il Bonus affitto giovani 2026, il richiedente deve aver regolarmente registrato il contratto di locazione. Inoltre, l’immobile scelto per vivere non deve coincidere con l’abitazione principale dei genitori.

Il calcolo dello sconto fiscale segue criteri precisi definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Agenzia delle Entrate riconosce una detrazione pari al 20% del canone annuo versato. In ogni caso, il fisco garantisce un importo minimo di 991,60 euro, anche se la percentuale calcolata fosse inferiore. Il tetto massimo rimborsabile è invece fissato a 2.000 euro all’anno.

Durata del beneficio e mantenimento dei requisiti

L’agevolazione non si limita a una singola annualità. I giovani inquilini possono infatti usufruire della detrazione per un periodo massimo di quattro anni consecutivi. Durante questo arco temporale, è essenziale che permangano tutte le condizioni richieste: età, limiti reddituali e regolarità contrattuale. Se uno di questi parametri viene meno, il diritto al bonus decade per le annualità successive. Per verificare la correttezza del proprio contratto e inviare la documentazione corretta, visita il portale dell’Agenzia delle Entrate. Il Bonus affitto giovani 2026 rappresenta così una rampa di lancio fondamentale per l’autonomia dei nuovi cittadini.