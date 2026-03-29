Catania- Nuovo esilarante appuntamento con la giovane e talentuosa Compagnia “Lumi Production” diretta dall’attore e regista Luca Micci che domenica 29 marzo, alle ore 17.30 (già sold out) e 20.30, sul palco del Teatro Don Bosco metterà in scena l’allegra commedia “Qua nessuno è fisso” scritta da Corrado Ardone, Ettore Massa e Massimo Peluso in napoletano e riadattato in questa versione in siciliano.

Protagonisti gli attori Luca Micci, Gaetano Iacona ed Eleonora Musumeci nei panni di tre poveri disgraziati ex impiegati di una fabbrica alle prese con l’instabilità economica e le tante difficoltà quotidiane.

Un testo esilarante, riadattato e diretto da Luca Micci, che racconterà in maniera ironica ma fedele alla realtà i disagi legati alla perdita del lavoro e alla precarietà del sistema politico italiano che non protegge ed aiuta i lavoratori.

“Lo spettacolo- dichiara Luca Micci coadiuvato alla regia da Sandra Cosentino- è uno spaccato di realtà molto comune con tematiche importanti affrontate con tatto ma anche con pungente sarcasmo come di solito faccio durante i vari appuntamenti della rassegna Le Mille e… una Farsa da me ideata e prodotta già da ben due anni”. Completano il cast Maria Chiara Pappalardo, Alessandro Caruso con la partecipazione speciale di Aldo Mangiù.