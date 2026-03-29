Pasqua a Giarratana: il fascino della “calata a tila” nel cuore degli Iblei
Giarratana si prepara a rivivere i suoi riti più antichi. La Pasqua a Giarratana trasforma il borgo ibleo in un palcoscenico di fede e mistero. Questo evento rappresenta un tassello fondamentale del circuito “Pasqua degli Iblei”. La comunità locale custodisce tradizioni secolari con estrema devozione. Il cammino spirituale inizia ufficialmente con la Domenica delle Palme. In questa occasione, i fedeli portano rami d’ulivo e palme per la benedizione solenne. L’atmosfera nel paese diventa subito vibrante e carica di attesa.
Il mistero della “velata” e il rito della Quaresima
Durante i quaranta giorni di Quaresima, le chiese cittadine cambiano volto. Grandi teli decorati nascondono gli altari principali ai visitatori. Questa usanza, nota come “velata”, cela il simulacro del Cristo Risorto. Il rito crea un clima di profonda meditazione e silenzio. Il Giovedì Santo la scena si sposta sugli altari della Reposizione. Qui le parrocchie allestiscono scenografie simboliche per l’adorazione eucaristica. La cittadinanza partecipa numerosa a questo momento di raccoglimento collettivo. Ogni dettaglio delle decorazioni richiama la Passione e il sacrificio estremo.
La domenica di Pasqua e la spettacolare svelata
Il culmine delle celebrazioni arriva con la Domenica di Pasqua. Il rito più atteso è senza dubbio la “svelata”, popolarmente chiamata “calata a tila”. Davanti agli occhi dei fedeli, il grande telo cade improvvisamente. Il Cristo Risorto appare finalmente in tutta la sua gloria. Questo momento sancisce la vittoria della vita sulla morte tra le grida di gioia. La Pasqua a Giarratana prosegue poi con solenni processioni lungo le vie del centro. La musica della banda e le preghiere accompagnano il simulacro in ogni vicolo. Questi riti rappresentano un patrimonio culturale protetto.
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