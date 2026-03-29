Il Fisco apre le porte alla nuova definizione agevolata, ma l’adesione richiede estrema prudenza. La Rottamazione Quinquies permette di regolarizzare i debiti stralciando sanzioni e interessi. I contribuenti hanno tempo dal 31 gennaio al 30 aprile 2026 per presentare l’istanza telematica. Entro la stessa scadenza è possibile revocare o integrare la domanda già inviata. Tuttavia, questa sanatoria nasconde insidie normative pesanti per chi ha già piani di dilazione in corso. Valutare il rapporto tra benefici immediati e rischi futuri è oggi un passaggio obbligato.

Il pericolo della decadenza e il blocco delle rate ordinarie

Una delle criticità maggiori riguarda la gestione dei carichi già oggetto di rateizzazione ordinaria. Chi aderisce alla Quinquies e successivamente decade perde un diritto fondamentale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione precluderà infatti ogni nuova possibilità di dilazione per quegli stessi debiti. Si tratta di un vincolo molto più severo rispetto alla precedente “Quater”. Se il piano agevolato salta, il debito torna intero e immediatamente esigibile. Non sarà più possibile chiedere ossigeno al Fisco attraverso i canali ordinari.

Le regole sul ritardo sono diventate drastiche per questa edizione della sanatoria. La normativa 2026 elimina i cinque giorni di tolleranza canonici per i pagamenti. Anche un solo giorno di ritardo sulla prima rata comporta l’esclusione automatica dal beneficio. La decadenza scatta anche in caso di mancato versamento di due rate, pure se non consecutive. Bisogna monitorare le scadenze con precisione millimetrica per non vanificare l’intero investimento finanziario.

Gestione dei piani ibridi e ricalcolo delle rate

Molti contribuenti possiedono piani di rientro che comprendono debiti definibili e carichi esclusi. In questi casi “ibridi”, l’invio della domanda sospende solo la quota parte agevolabile. Il cittadino deve continuare a pagare la porzione di debito non inclusa nella Rottamazione Quinquies. L’Agenzia ricalcolerà i piani al netto dei carichi ammessi solo dopo il 31 luglio 2026. Fino a quella data, l’onere del ricalcolo e della tempestività spetta interamente al contribuente interessato.

Il piano di rientro agevolato prevede un massimo di 54 rate spalmate su nove anni. Questa dilazione bimestrale appare leggera, ma richiede una pianificazione finanziaria rigorosa a lungo termine. Per approfondire le modalità di invio, consultate il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.