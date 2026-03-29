Bonus Bollette 2026: arriva il contributo straordinario contro il caro-energia

L’instabilità internazionale, acuita dalle recenti tensioni in Iran, torna a pesare sulle tasche degli italiani. Per contrastare l’impennata dei prezzi di luce e gas, il Governo ha varato il nuovo Bonus Bollette 2026. Si tratta di un potenziamento del Bonus sociale ordinario, concepito come un paracadute economico per le famiglie più vulnerabili. ARERA ha recentemente definito i dettagli operativi per l’erogazione di questo sconto supplementare. La misura punta a mitigare l’impatto dei rincari energetici che stanno caratterizzando questo primo scorcio d’anno.

Sconto straordinario di 115 euro: chi ne ha diritto

Il cuore della misura risiede in un contributo forfettario di 115 euro. Questa somma spetta a tutti i nuclei familiari che già beneficiano dell’agevolazione ordinaria legata all’ISEE. Rispetto allo stanziamento del 2025, l’importo risulta leggermente ridotto, ma mantiene la sua funzione di sostegno diretto. Il riconoscimento del bonus avverrà in modo automatico. Non è quindi necessaria alcuna domanda specifica da parte dell’utente. Il fornitore applicherà lo sconto direttamente nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento.

L’erogazione spetta alla società di vendita che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026. Questo garantisce il diritto al contributo anche a chi ha cambiato fornitore subito dopo tale termine. Nella bolletta, la voce sarà chiaramente distinta dagli altri costi di fornitura. Per ottenere il sussidio, restano validi i paletti ISEE tradizionali. Le famiglie con massimo tre figli devono attestarsi sotto i 9.796 euro. Per i nuclei più numerosi, con almeno quattro figli a carico, la soglia sale a 20.000 euro.

Risparmio energetico e tariffe a prezzo fisso

Oltre ai bonus statali, la strategia migliore per contenere i costi resta il monitoraggio delle tariffe di mercato. Bloccare il prezzo della materia prima per almeno 12 mesi protegge dalle oscillazioni selvagge delle borse energetiche. Le offerte a prezzo fisso rappresentano oggi uno scudo efficace contro i picchi tariffari. Per confrontare le diverse opzioni, è utile consultare portali come quello di ARERA o siti di comparazione certificati. [Segnaposto per link interno: Guida al risparmio energetico domestico].

Il Bonus luce ordinario prevede scaglioni variabili in base alla numerosità del nucleo. Si parte da 146 euro per coppie o single, arrivando a oltre 204 euro per le famiglie numerose. Sul fronte del gas, il contributo viene ricalcolato trimestralmente. Per il primo trimestre 2026, gli importi oscillano tra circa 39 e 156 euro. Il valore finale dipende dalla zona climatica di residenza e dalle modalità di utilizzo della risorsa. Per maggiori dettagli normativi, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale.