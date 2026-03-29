Il Mediterraneo si prepara a un weekend pasquale dai due volti. Le previsioni meteo Pasqua 2026 confermano un quadro complesso per il Meridione e le Isole Maggiori. La domenica di Pasqua sarà segnata da una spiccata instabilità atmosferica. Un vortice ciclonico insidioso manterrà i cieli coperti su gran parte del territorio meridionale. Il maltempo colpirà con vigore soprattutto il versante ionico della Sicilia ed in particolare l’area di Catania.
Pasquetta 2026: il riscatto del sole e del clima mite
Il Lunedì dell’Angelo segnerà un deciso cambio di passo per il Sud Italia. Il vortice ciclonico si allontanerà definitivamente verso i Balcani già dalle prime ore del mattino. Questo movimento lascerà spazio a un contesto rassicurante e decisamente più mite. Il litorale ionico godrà di un sole generoso per l’intera giornata di Pasquetta. Sul versante tirrenico e nelle pianure interne, la nuvolosità residua risulterà del tutto passeggera.
Le ampie schiarite favoriranno finalmente le tradizionali gite fuori porta. I termometri segneranno una risalita importante, regalando un clima perfetto per le attività all’aperto. Il rischio di pioggia diventerà quasi nullo su tutta l’area insulare e peninsulare entro il pomeriggio.
Lascia un commento