Modica – Una notte di vetri infranti ha scosso il silenzio del centro storico di Modica Bassa. Tra le 2:30 e le 5:00 del mattino, un malvivente solitario ha agito tra via Vittorio Veneto e via Marchesa Tedeschi, utilizzando la stessa modalità ovvero ha sfondato le vetrate d’ingresso con una grossa pietra come ariete per entrare all’interno dei negozi ed ha portato via il registratore di cassa.

Tre le attività prese di mira, una profumeria in via Vittorio Veneto, una panineria in via Marchesa Tedeschi ed infine un negozio di telefonia in via Tirella. Ingenti i danni provocati alle attività commerciali prese di mira dal malvivente che superano di gran lunga il valore dei furti. Le Forze dell’Ordine hanno subito avviato le indagini per identificare il responsabile. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati dei circuiti di videosorveglianza pubblica e privata presenti nell’area colpita.