Vittoria – Si è svolto a Palazzo Iacono un incontro dedicato alla presentazione del nuovo Regolamento per lo sviluppo commerciale e il rilancio delle attività del centro storico e nei siti di interesse socio-culturale, uno strumento pensato per avviare un percorso di valorizzazione commerciale e urbana dell’area storica della città.

Il regolamento, già approvato dalla Giunta comunale, rappresenta uno degli strumenti strategici individuati dall’Amministrazione per sostenere la ripresa economica e rafforzare l’attrattività del centro storico.

All’incontro hanno partecipato le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, mentre con la CNA un incontro era stato fatto nei giorni precedenti. A illustrare i contenuti del nuovo regolamento è stato il dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune, Alessandro Basile, che ha redatto il documento, spiegandone finalità e indirizzi tecnici del nuovo impianto regolamentare.

Il regolamento nasce con l’obiettivo di accompagnare e sostenere le attività economiche che intendono investire nel centro storico, favorendo un processo di riqualificazione commerciale fondato sulla qualità dell’offerta, sulla cura dei dehors e sulla valorizzazione dell’identità architettonica liberty che caratterizza Vittoria. Non si tratta quindi di uno strumento restrittivo, ma di un insieme di misure orientate ad agevolare gli operatori economici, promuovendo omogeneità estetica, decoro urbano, eleganza degli spazi commerciali e nuova imprenditorialità.

Il regolamento prevede infatti importanti incentivi economici, tra cui contributi a sostegno dei canoni di locazione dei locali commerciali, sgravi ed esenzioni tributarie per cinque anni per le nuove aperture, riduzione dell’aliquota IMU per i proprietari degli immobili e premi dedicati alle attività innovative ed eco-sostenibili.

L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di avviare un nuovo assetto economico capace di restituire centralità al cuore della città e contribuire al rilancio del commercio locale, con effetti destinati a svilupparsi nel medio e lungo periodo. In questa prospettiva, particolare attenzione è rivolta a Via Cavour, con l’obiettivo di continuare ad essere il “salotto elegante” della città, punto di riferimento per cittadini, visitatori e attività commerciali.

“Il regolamento rappresenta un passo importante verso una visione moderna e sostenibile dello sviluppo economico del nostro centro storico. Vogliamo promuovere le attività commerciali e creare le condizioni perché chi investe possa farlo in un contesto ordinato, qualificato e attrattivo. Il rilancio del commercio passa anche dalla cura dell’identità urbana e dalla valorizzazione dei nostri negozi, che costituiscono un presidio sociale oltre che economico. Gli effetti di questo percorso non saranno immediati, ma è fondamentale considerare un nuovo assetto capace di garantire vitalità economica e bellezza al cuore della città”, – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.